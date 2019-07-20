60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет

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Рекомендации на бюджет получили 60 354 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.
У абитуриентов, получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на «Рекомендовано к зачислению». Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.
Сроки до 18 часов 31 июля выполнить требования к зачислению и лично принести в вуз оригиналы документов.
Документы, которые следует предоставить:
Как отмечают в Минобразования, если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться в первую очередь в приемные комиссии или воспользоваться алгоритмами верификации, изложенными в приложении 6 к Условиям приема.
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