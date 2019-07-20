60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на бюджет

Рекомендации на бюджет получили 60 354 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Украины.

У абитуриентов, получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на «Рекомендовано к зачислению». Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.

Сроки до 18 часов 31 июля выполнить требования к зачислению и лично принести в вуз оригиналы документов.

Документы, которые следует предоставить:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО ;

4 цветных фото 3х4;

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Как отмечают в Минобразования, если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться в первую очередь в приемные комиссии или воспользоваться алгоритмами верификации, изложенными в приложении 6 к Условиям приема.

Справка Finance.ua

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