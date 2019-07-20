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ЕЦБ назвал купюры, которые чаще всего подделывают

ЕЦБ назвал купюры, которые чаще всего подделывают

В первой половине 2019 года из обращения было изъято около 251 тысячи поддельных банкнот европейской валюты.

Такая информация обнародована на сайте Европейского Центробанка.

«Около 251 000 поддельных евро-банкнот были изъяты из обращения в первой половине 2019 года, что на 4,2% меньше, чем во второй половине 2018 года, и на 16,6 процента меньше, чем в первой половине прошлого года. Евро остается валютой, которая вызывает доверие. Вероятность получить подделку очень мала, ведь количество подделок остается очень низким по сравнению с количеством настоящих банкнот, находящихся в обращении… Сейчас в обращении находятся более 22 миллиарда евро-банкнот на общую сумму в 1,2 триллиона евро», – говорится в сообщении.

Наибольшее количество подделок:

  • 54,2% – купюры номиналом в 50 евро,
  • 27,9% – купюры в 20 евро,
  • 10,4% – купюры в 100 евро.

При этом количество фальшивых банкнот большого номинала в 200 и 500 евро остается низким – 1,4 и 1,5 процента соответственно.

Большинство подделок – 97,2% – выявлены в странах Еврозоны, еще 2,1% – в странах ЕС, которые не входят в зону обращения евро. На остальные страны мира приходится лишь 0,7 выявленных фальшивых банкнот евро.

По материалам УКРИНФОРМ
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