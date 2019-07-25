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Vivo готовит смартфон с двойной выдвижной селфи-камерой

Vivo готовит смартфон с двойной выдвижной селфи-камерой

Спустя полгода после релиза смартфона V15 Pro компания Vivo намерена обновить ассортимент устройств в средней ценовой категории.

По данным инсайдеров, в обновлённую линейку Vivo V17 войдут сразу два аппарата. Фишкой старшей модели станет фронталка на выдвижном механизме, оснащённая сразу двумя объективами.

По данным портала 91mobiles, презентация Vivo V17 состоится в Индии до конца октября — вендор планирует запустить новинку в продажу до начала главного индуистского праздника Дивали. Внешне смартфон будет похож на Vivo V15 Pro, но получит некоторые изменения в железной начинке. Подробные спецификации устройства не сообщаются, но, по слухам, новинка дебютирует сразу в двух модификациях, включая «заряженную» Pro-версию.

Более доступному Vivo V17 Neo инсайдеры приписывают сразу четыре основных камеры. Информация о новом смартфоне появилась в магазине Google Play, где он фигурирует под номером модели 1907N. Из предполагаемых характеристик Vivo V17 Neo стоит отметить чипсет MediaTek Helio P65, Full HD+ дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей с изогнутыми боковыми гранями, 4 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой FunTouch OS.

Цена и точная дата релиза Vivo V17 и V17 Neo неизвестны.

По материалам 4PDA
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