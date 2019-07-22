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Rozetka открыла еще один магазин в Киеве (карта)

Rozetka открыла еще один магазин в Киеве (карта)

Интернет-гипермаркет Rozetka открывает еще один офлайн-магазин в Киеве. Он находится возле станции метро «Харьковская».

Новый магазин откроется 26 июля в ТЦ «ХарьОк» на улице Декабристов. Этот магазин станет пятым в Киеве после магазинов на Петровке, улице Киото, в ТРЦ Smart Plaza и Главпочтамте на Крещатике.

В мае 2019 Rozetka закрыла магазин на Константиновской, 71 возле метро «Тараса Шевченко».

По материалам ua.news
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