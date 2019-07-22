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Работники железной дороги украли топлива на миллион

Работники железной дороги украли топлива на миллион

Работников Львовской железной дороги поймали на кражах горюче-смазочных материалов на миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба управление защиты экономики в Волынской области.

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Так, в состав группы входили машинисты, которые организовали схему хищения, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, а также гражданин, который покупал топливо.

Машинисты создавали необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов. Их помощники раскрывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты. В предварительно обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где краденное топливо перегружали в транспортные средства и перевозили на подпольные АЗС.

Работники железной дороги действовали в ночное время 2-3 раза в неделю, за раз сливали более 500 литров нефтепродуктов. Затем дизтопливо реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам ниже рыночных.

Правоохранители установили дату, время и место очередной кражи горючего и задержали нарушителей – во время слива дизельного топлива из грузового поезда сообщением Владимир-Волынский – Устилуг разоблачили трех человек.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По материалам Корреспондент.net
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