Компания-"прокладка" заработала десятки миллионов на железнодорожных билетах - УЗ

Разработчик онлайн-системы продажи билетов – фирма Унит – стала “прокладкой” между Укрзализныцей и клиентами при покупке билетов через Интернет.

Об этом сообщил директор филиала «Главный информационно-вычислительный центр» АО «Укрзализныця» Александр Войтко, отмечается на сайте Укрзализныци.

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“На протяжении 2017-2018 годов руководители этой частной компании в сговоре с бывшими работниками Укрзализныци завладели средствами общества на общую сумму около 51,2 млн грн. Все факты относительно незаконной деятельности переданы в правоохранительные органы”, – говорится в сообщении.

По его словам, «Унит» разработал сайт онлайн-продажи билетов booking.uz.gov.ua таким образом, чтобы при оплате билетов банковскими картами использовался платежный шлюз.

«Это фактически платежная площадка-посредник между сайтом продажи билетов и банками-эквайрами, через которую проводятся транзакции купли-продажи билетов. В ходе проверки мы установили, что, как ни странно, компания-разработчик прописала на сайте собственный платежный шлюз – Plategka.com. После чего они заключили ряд «эксклюзивных» договоров с банками-эквайрами в качестве «агента», согласно которым банки обязаны выплачивать ООО «Унит» так называемое «вознаграждение агенту» в размере 0,8% за каждую успешную транзакцию покупки пассажирами билетов», – отметил Александр Войтко.

Укрзализныця считает такие действия незаконными, ведь соглашение между Укрзализныцей и ООО «Унит» не предусматривало использования шлюза компании-разработчика.

С целью восстановления справедливой конкуренции при продаже билетов Укрзализныця объявила открытые торги по закупке двух услуг: платежного шлюза и поддержки веб-сервиса. Сразу после этого ООО «Унит» была начата компания по блокированию указанных закупок путем системной подачи необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет Украины.