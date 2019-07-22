Смелянский заявил о тысячах вакансий в "Укрпоште"

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Глава предприятия “Укрпошта” Игорь Смелянский пожаловался на недостаток сотрудников.
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию “Комментарии”.
Руководитель “Укрпошты” отметил, что рынок труда глобальный и без повышения зарплат не обойтись.
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“Вот все говорят, что у нас сортировщики получают мало. Так ведь когда будет компьютеризованная линия, на одного сортировщика будет не 10 тыс. посылок, а 30 тыс. И он будет получать больше, намного больше. Тогда мы сможем его удержать, в противном случае он просто уедет в Польшу. Рынок-то глобальный. Поэтому здесь не идет речь о сокращении. Мы должны думать о том, где нам брать людей, когда у нас увеличатся объемы”, сообщил он.
Нововведения в кадровой политике пришлись по душе не всем сотрудникам. Смелянский выступил против “уравниловки”, что привело к оттоку кадров, которые, по его словам, работали ради трудовой книжки.
“Мы ввели систему мотивации, которая кардинально поменяла мышление работников “Укрпошты”. Дело в том, что раньше все получали одинаковую зарплату, начиная от сортировки, заканчивая работниками отделений. Мы этот устаревший подход убрали, у нас теперь существует сдельная форма оплаты труда, при которой люди получают зарплату в зависимости от количества посылок. Теперь они заинтересованы в том, чтобы посылок было больше, чтобы иметь возможность больше зарабатывать. Понимаете, когда всем все платят поровну, остаются люди, которые не хотят работать, не хотят напрягаться”, пояснил Смелянский.
В своем интервью глава Укрпошты отметил, что еще одной проблемой на рынке труда является утечка кадров.
“У меня крадут сотрудников. Вы представляете себе три года назад фразу: “у “Укрпошты” украли айтишника”? Это было бы смешно, потому что не было кого красть. А сегодня у нас более 200 разработчиков, они интегрируются с международными почтами мира. Это все востребованные и квалифицированные специалисты. Чем больше будет посылок, тем больше людей нужно”, резюмировал он.
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