Чистая прибыль "Укрпочты" выросла до 221 млн гривен

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Чистый доход от реализации продукции АО “Укрпошта” по результатам января-марта 2019 года возрос на 22,1% по сравнению аналогичным периодом 2018 года и составил 1,9 млрд гривен.
Об этом сообщает госпредприятие.
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В первом квартале 2019 года “Укрпочта” получила 221,4 млн гривен чистой прибыли (против 295,2 млн гривен чистого убытка в первом квартале 2018 года).
“Более 221 млн гривен чистой прибыли – один из лучших квартальных показателей “Укрпочты”. Мы растем как по объемам, так и по доходам в наших ключевых направлениях – внутренних и международных отправлениях и финансовых услугах”, – цитируется в сообщении генеральный директор компании Игорь Смелянский.
“Укрпочта” входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 11 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории.
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