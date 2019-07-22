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Игровой смартфон за два дня собрал 2,5 миллиона предзаказов

Игровой смартфон за два дня собрал 2,5 миллиона предзаказов

За первые два дня предзаказа игрового бестселлера среди смартфонов, количество людей, изъявивших желание купить это устройство, достигло почти 2,5 миллиона.

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На страничке ASUS ROG Phone 2 за два дня отметилось уже почти 2,5 миллиона человек.

Очевидно, что столь высокий интерес к новинке обусловлен грамотной ценовой политикой производителя – базовая версия ROG Phone 2 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в Китае предлагается по очень привлекательной цене в 500 долларов. Всего же ASUS предлагает шесть модификаций ROG Phone 2 в ценовом диапазоне от 500 до 1900 долларов.

Первая партия ASUS ROG Phone 2 должна поступить в продажу в Китае 31 июля. При таком количестве потенциальных покупателей она явно будет быстро распродана и многие не смогут купить смартфон.

Маловероятно, что ASUS рассчитывала на столь высокий спрос и запасла достаточное количество смартфонов. Так что с большой вероятностью первое время эта модель будет в дефиците.

Увы, подробных данных об условиях выпуска ASUS ROG Phone 2 в Украине пока нет. Понятно, что украинская цена будет выше китайской, но даже если ориентироваться, к примеру, на 700 долларов, то новинка представляется весьма интересным вариантом.

По материалам ITC.ua
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