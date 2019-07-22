Игровой смартфон за два дня собрал 2,5 миллиона предзаказов

За первые два дня предзаказа игрового бестселлера среди смартфонов, количество людей, изъявивших желание купить это устройство, достигло почти 2,5 миллиона.

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На страничке ASUS ROG Phone 2 за два дня отметилось уже почти 2,5 миллиона человек.

Очевидно, что столь высокий интерес к новинке обусловлен грамотной ценовой политикой производителя – базовая версия ROG Phone 2 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти в Китае предлагается по очень привлекательной цене в 500 долларов. Всего же ASUS предлагает шесть модификаций ROG Phone 2 в ценовом диапазоне от 500 до 1900 долларов.

Первая партия ASUS ROG Phone 2 должна поступить в продажу в Китае 31 июля. При таком количестве потенциальных покупателей она явно будет быстро распродана и многие не смогут купить смартфон.

Маловероятно, что ASUS рассчитывала на столь высокий спрос и запасла достаточное количество смартфонов. Так что с большой вероятностью первое время эта модель будет в дефиците.

Увы, подробных данных об условиях выпуска ASUS ROG Phone 2 в Украине пока нет. Понятно, что украинская цена будет выше китайской, но даже если ориентироваться, к примеру, на 700 долларов, то новинка представляется весьма интересным вариантом.