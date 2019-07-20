Какими будут новые смартфоны iPhone: вопреки ожиданиям, они не получат разъем USB-C

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Компания Apple осенью представит новые смартфоны. Последние слухи говорят о том, что производитель вновь представит три модели iPhone, они придут на смену iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.
Согласно ресурсу 9to5Mac, который ссылается на источники, видевшие будущие новинки, все три устройства и в дальнейшем будут оборудованы разъемом Lightning. И это вопреки предположениям инсайдеров, что компания Apple переведет новые iPhone на USB-C после того, как сделала это с iPad Pro в прошлом году.
Линейка новых смартфонов Apple, вероятно, получит новый Taptic Engine, который заменит собой технологию 3D Touch, дебютировавшую вместе с iPhone 6S. Как известно, в iPhone Xr ее заменила технология Haptic Touch.
Явно, аналогичное решение будет принято и с преемниками iPhone Xs и Xs Max. Хотя пока не ясно, выполнение каких функций будет обеспечивать Taptic Engine, но, похоже, суть замены в том, чтобы улучшить тактильную обратную связь. Что касается камер, то по имеющейся информации, базовая и старшая модели получат квадратный блок камер с тремя модулями.
Один из датчиков будет отвечать за широкоугольную съемку. Также сообщается о функциях под названием Smart Frame, которая позволит захватить дополнительную область вокруг кадра для более точной корректировки изображения на фото или видео. Через некоторое время эта информация будет автоматически удалена из соображений конфиденциальности.
Фронтальная камера будущих iPhone получит поддержку замедленной съемки с частотой 120 кадров в секунду. Новые смартфоны компания Apple традиционно представит в сентябре. Точная дата презентации будет названа ближе к этому событию.
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