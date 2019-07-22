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Минздрав анонсировал введение лицензирования для врачей

Минздрав анонсировал введение лицензирования для врачей

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о планах министерства ввести лицензирование для врачей.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

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По словам Супрун, лицензирование должно обеспечить защиту для врачей.

“Стратегия уже есть в Кабмине. Ждем только, чтобы Министерство финансов ее подписало. Закон мы подаем в следующий Кабмин, чтобы закон о профессиональном лицензирования врачей был. Этот закон должен обеспечить для врачей защиту от главных врачей, от того, что их можно выгнать или не предоставлять работу”, – подчеркнула и.о. главы Минздрава.

Она сообщила, что представители министерства ездили по регионам и общались с медиками, чтобы учесть мнение врачей о введении лицензирования.

Чиновник подчеркнула, что лицензирование призвано защитить и пациентов, которые смогут анонимно подавать жалобы в лицензионный совет.

“Пациенты, когда есть жалобы на врачей, смогут подавать жалобы в лицензионный совет. Они будут рассматриваться анонимно, и тогда медика могут или штрафовать, или требовать дополнительное обучение, или даже отобрать лицензию, и врач не будет в дальнейшем заниматься медициной”, – пояснила Супрун.

По материалам РБК-Украина
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