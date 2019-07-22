0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

В Украине уменьшилась продажа бензина и дизтоплива

В Украине уменьшилась продажа бензина и дизтоплива

За I полугодие 2019 года розничная продажа моторных бензинов в Украине уменьшилась на 5,5%, дизельного топлива – на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Читайте также: Пошлины на российское топливо: Что будет с ценами на АЗС

За январь-июнь 2019 года в Украине через автозаправочные станции (АЗС) было реализовано моторных бензинов на 21,49 млрд грн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе бензина А-92 было продано на 8,46 млрд грн (на 14,9% меньше, чем за I полугодие 2018), бензина А-95 – на 12,59 млрд грн (на 0,8% больше).

Дизельного топлива за I полугодие 2019 года на АЗС было продано на 15,7 млрд грн (на 1,2% меньше, чем за I полугодие 2018 года), сжиженного газа (пропана и бутана) – на 9,7 млрд грн (на 15 5% больше).

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.