В Украине уменьшилась продажа бензина и дизтоплива

За I полугодие 2019 года розничная продажа моторных бензинов в Украине уменьшилась на 5,5%, дизельного топлива – на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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За январь-июнь 2019 года в Украине через автозаправочные станции (АЗС) было реализовано моторных бензинов на 21,49 млрд грн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе бензина А-92 было продано на 8,46 млрд грн (на 14,9% меньше, чем за I полугодие 2018), бензина А-95 – на 12,59 млрд грн (на 0,8% больше).

Дизельного топлива за I полугодие 2019 года на АЗС было продано на 15,7 млрд грн (на 1,2% меньше, чем за I полугодие 2018 года), сжиженного газа (пропана и бутана) – на 9,7 млрд грн (на 15 5% больше).