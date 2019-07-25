Цены на картофель возрастут до 80% - эксперт

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Количество дождей в этом сезоне отрицательно повлияет на цены на картофель – продукт подорожает на 50-80%.
Об этом сообщил президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.
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«Проливные дожди плохо повлияли на урожай картофеля. В сентябре-октябре, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года следует ожидать подорожания цен на картофель от 50 до 80%. Поскольку картофель – это второй хлеб, то вполне понятно, что цены на него вырастут до 80%. Это сильно ударит по бюджету практически каждой украинской семьи»,- сказал Томич.
Он уточнил, что в результате неблагоприятных погодных условий собрано в разы меньше зерна, а из овощей – лука и капусты.
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