Импорт огурцов и томатов в Украину побил рекорд десятилетия

Украина за январь-июнь этого года импортировала 7 тысяч тонн огурцов и 55 тысяч тонн томатов, что соответственно на 38% и 15% больше, чем показатели аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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“Импорт как огурцов, так и томатов, за первую половину 2019 года стал рекордным за последнее десятилетие”, — говорится в сообщении.

В то же время указано, что экспорт овощей закрытого грунта продолжает снижаться. Так, поставки томатов за границу с начала года составляют всего 0,970 тысяч т, что в три раза меньше чем в прошлом сезоне. А экспорт огурцов уменьшился почти в два раза, по сравнению с 2018 годом, и за 6 месяцев текущего года составил 1,3 тысяч т.

“Такая тенденция на рынках огурцов и томатов объясняется тем, что Украина достаточно долгий период была ориентирована на российский рынок, который после обострения политической ситуации между странами стал недоступным для украинских производителей. К тому же, отечественным производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией, поскольку расходы на газ и электроэнергию в Турции намного меньшие, чем в Украине. Сейчас украинские производители овощей закрытого грунта требуют квотирования ввоза и внедрения торговой пошлины на импортную продукцию”, — пояснила ситуацию директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.