Фонд госимущества перечислил в бюджет почти миллиард гривен

Фонд государственного имущества перечислил в бюджет страны 925,7 миллиона гривен от аренды государственного имущества и прогнозирует перевыполнение плана до конца 2019 года.

Об этом сообщил и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“С уверенностью можем говорить, что Фонд годовую задачу в 1,2 миллиарда перевыполнит и к концу года мы подойдем к цифре в полтора миллиарда”, – написал он.

По словам Трубарова, на сегодняшний день действующих договоров аренды госимущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, более 17 тысяч. И несмотря на спрос аренды гособъектов среди бизнеса, рынок требует современных правил и подходов.

“Фонд еще в прошлом году разработал новый закон об аренде, который уже несколько раз проходил согласование министерствами, редактировался и обсуждался и должен был быть передан в ВР, но этого не произошло”, – отметил Трубаров.

Он подчеркнул, что Фонд предлагает перейти исключительно на электронные аукционы и максимально нивелировать влияние чиновника на процесс, в разы уменьшить время передачи имущества, упростить условия заключения договора, без ненужных разрешений, запросов, согласований.

“Закон предусматривает эффективную защиту от недобросовестных арендаторов и борьбу с теми балансодержателями, которые незаконно сдают в аренду государственное имущество. Фонд будет повторно инициировать вопрос рассмотрения проекта закона об аренде, чтобы уже новый состав рассмотрел этот важный документ, и рынок аренды заработал по новым правилам”, – резюмировал глава Фонда.