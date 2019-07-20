Водоканалы требуют повысить цены на воду

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Водоканалы требуют повышения тарифа на холодное водоснабжение на 15%.
Об этом заявил представитель Президента в правительстве Андрей Герус во время заседания правительства.
“Сейчас водоканалы приходят и просят поднять им тарифы на холодную воду на 15% в связи с этим ростом”, – отметил Герус.
Действующие тарифы
Постановлением от 25.01.2019 с 1 февраля 2019 установлено:
- тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м, из них:
- тариф на услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотводу (с использованием внутридомовых систем) в размере 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн), из них:
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