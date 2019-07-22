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Apple перенесет человека в дополненную реальность

Apple перенесет человека в дополненную реальность

Компания Apple запатентовала новую гарнитуру для дополненной реальности. В отличие от уже существующих, новое устройство будет захватывать лицо человека целиком и затем транслировать в виртуальное пространство.

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В патентной заявке описывается устройство под названием “Дисплейная система, обладающая датчиками”.

Носимое устройство будет создано в форме очков, на нем будет расположено два дисплея и масса сенсоров. Среди них не только камеры, получающие информацию об окружающем мире, но и датчики положения головы, глаз, бровей, подбородка и даже рук.

Устройство будет транслировать пользователю трехмерное изображение, основываясь на реальной картинке, а аватар в виртуальном мире будет полностью копировать мимику человека.

По материалам Зеркало Недели
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