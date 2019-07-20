В Днепре будет ходить бесплатное речное такси

В Днепре до завершения ремонта Центрального моста будет курсировать бесплатное речное такси между правым и левым берегами реки Днепр.

Будет ходить – до 14 сентября.

Стоимость – бесплатно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Два катера пассажировместимостью 50 человек каждый будут перевозить пассажиров», – написал Филатов.

7.00-10.00 и 17.00-20.00 суда будут курсировать с интервалом в 15 минут.

10.00-17.00 – интервал 30 минут.

Причалы для посадки и высадки:

на правом берегу на Сичеславской Набережной в районе стелы «Юность Днепра»,