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В Днепре будет ходить бесплатное речное такси

В Днепре будет ходить бесплатное речное такси

В Днепре до завершения ремонта Центрального моста будет курсировать бесплатное речное такси между правым и левым берегами реки Днепр.

Будет ходить – до 14 сентября.

Стоимостьбесплатно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Два катера пассажировместимостью 50 человек каждый будут перевозить пассажиров», – написал Филатов.

  • 7.00-10.00 и 17.00-20.00 суда будут курсировать с интервалом в 15 минут.
  • 10.00-17.00 – интервал 30 минут.

Причалы для посадки и высадки:

  • на правом берегу на Сичеславской Набережной в районе стелы «Юность Днепра»,
  • на левом берегу – на набережной жилмассива «Солнечный» в районе смотровой площадки.
По материалам Finance.UA
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