В Днепре будет ходить бесплатное речное такси

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В Днепре до завершения ремонта Центрального моста будет курсировать бесплатное речное такси между правым и левым берегами реки Днепр.
Будет ходить – до 14 сентября.
Стоимость – бесплатно.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
«Два катера пассажировместимостью 50 человек каждый будут перевозить пассажиров», – написал Филатов.
Причалы для посадки и высадки:
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