Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla

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Tesla работает над революционно новой архитектурой электропроводки, которая сократит расход материалов и облегчит переход на автоматизированное производство.
Компания подала заявку на соответствующий патент.
Согласно заявке, одни и те же контроллеры будут управлять несколькими устройствами одновременно. Например, контроллер в двери будет обслуживать блокировку, а также компоненты аудио- и осветительной систем.
С каждой новой моделью Tesla последовательно сокращает количество используемых кабелей. Например, в каждой Model S было установлено 3 км проводов, а в Model 3 – уже 1,5 км. Однако это не предел: глава компании Илон Маск уверен, что начиная с Model Y электромобилям Tesla потребуется не более 100 метров проводки.
Новый подход не только уменьшит расход материалов, но и поможет наладить сборку с помощью роботов.
Ранее, по словам Маска, в Tesla пытались автоматизировать процессы, с которыми люди справляются лучше машин. Это стало одной из причин «производственного ада», из которого компания выбралась лишь недавно. С обновленной архитектурой роботам будет намного проще манипулировать кабелями. В конечном счете это снизит затраты на производство, обеспечит более низкие цены и позволит вывести на дороги намного больше электромобилей.
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