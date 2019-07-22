Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla

Tesla работает над революционно новой архитектурой электропроводки, которая сократит расход материалов и облегчит переход на автоматизированное производство.

Компания подала заявку на соответствующий патент.

Согласно заявке, одни и те же контроллеры будут управлять несколькими устройствами одновременно. Например, контроллер в двери будет обслуживать блокировку, а также компоненты аудио- и осветительной систем.

С каждой новой моделью Tesla последовательно сокращает количество используемых кабелей. Например, в каждой Model S было установлено 3 км проводов, а в Model 3 – уже 1,5 км. Однако это не предел: глава компании Илон Маск уверен, что начиная с Model Y электромобилям Tesla потребуется не более 100 метров проводки.

Новый подход не только уменьшит расход материалов, но и поможет наладить сборку с помощью роботов.

Ранее, по словам Маска, в Tesla пытались автоматизировать процессы, с которыми люди справляются лучше машин. Это стало одной из причин «производственного ада», из которого компания выбралась лишь недавно. С обновленной архитектурой роботам будет намного проще манипулировать кабелями. В конечном счете это снизит затраты на производство, обеспечит более низкие цены и позволит вывести на дороги намного больше электромобилей.