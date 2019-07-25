Как получить международное водительское удостоверение

В Министерстве внутренних дел напомнили, что путешествуя за границей, желательно иметь при себе международное водительское удостоверение.

Об этом сообщили на странице МВД в Фейсбуке.

Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по расположению территориальный сервисный центр МВД.

Какие документы нужны:

оригинал национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года.

Стоимость услуги – до 10 грн.

Водителей, которые имеют не оплаченные штрафы ожидают проблемы.

В Сервисном центре неоплаченные штрафы сразу обнаружат.