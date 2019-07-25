Как получить международное водительское удостоверение

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В Министерстве внутренних дел напомнили, что путешествуя за границей, желательно иметь при себе международное водительское удостоверение.
Об этом сообщили на странице МВД в Фейсбуке.
Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по расположению территориальный сервисный центр МВД.
Какие документы нужны:
Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года.
Стоимость услуги – до 10 грн.
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