0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Как получить международное водительское удостоверение

Как получить международное водительское удостоверение

В Министерстве внутренних дел напомнили, что путешествуя за границей, желательно иметь при себе международное водительское удостоверение.

Об этом сообщили на странице МВД в Фейсбуке.

Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по расположению территориальный сервисный центр МВД.

Лучшие карты для водителей

Какие документы нужны:

  • оригинал национального водительского удостоверения;
  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Срок действия международного водительского удостоверения – 3 года.

Стоимость услуги – до 10 грн.

  • Водителей, которые имеют не оплаченные штрафы ожидают проблемы.
  • В Сервисном центре неоплаченные штрафы сразу обнаружат.
  • На сайте Главного сервисного центра есть перечень провинностей, при которых международные права не дают.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.