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Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов

Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов

Министерство юстиции США начинает проверки ведущих американских интернет-компаний. Инициатором проверок является антимонопольный департамент министерства.

Об этом сообщает Cегодня, ссылаясь на Reuters.

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Среди компаний, по которым будут проводиться проверки, – запускающий криптовалюту Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple. Впрочем, официально названия компаний не упоминаются.

Проверять будут, в частности, “каким образом онлайн-платформы, лидирующих на рынке, достигли своего влияния и причастны ли они к практикам, снижающим конкуренцию, притесняют ли инновации или иным образом вредят потребителям”.

Акции американских интернет-гигантов просели в цене после появления этих новостей.

В июне в СМИ уже появлялась информация, что интернет-концерны собирается проверить Конгресс США. Речь шла о намерении изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

По материалам Сегодня
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