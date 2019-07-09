Работники Google имеют доступ к записям домашних устройств AI

Компания признала, что работники могут прослушивать записи, сделанные Google Assistant, после того, как в сети произошла утечка датскоязычных записей.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Google расследует утечку внутренней информации. Записи были получены бельгийской общественной сетью вещания VRT, которая прослушала более тысячи аудиозаписей и обнаружила, что 153 были записаны случайно.

Приложение Google Assistant автоматически записывает аудио, когда пользователь запускает его фразой пробуждения, например, “окей, Google”.

В компании Google говорят, что подрядчики слушают записи, чтобы лучше понять языковые закономерности и акценты, и отмечают, что записи могут использоваться компанией в рамках пользовательских условий. Эта функция может быть отключена, но это означает, что “Google Assistant теряет большую часть своего персонализированного подхода”.

Представитель компании заявил, что только 0,2% всех записей доступны людям для транскрипции, и аудиофайлы лишены идентификационной информации пользователей.

Однако в отчете VRT нашли записи пользователей, в которых содержалась информация, идентифицирующая пользователя, в том числе адрес и личная информация, например, когда семья обсуждает своих внуков по имени, пользователь обсуждает свою сексуальную жизнь, и пользователь, рассказывающий, как быстро растет его ребенок.