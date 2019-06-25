Доступные кабриолеты за 10 тысяч долларов

Лето – самое подходящее время, чтобы наслаждаться поездками в кабриолете. Среди новых моделей выбор невелик, более того: крупные производители всё чаще снимают их с производства. Назовем некоторые и них, которые доступны на «вторичке».

Если вы всё же решились обзавестись такой машиной, но не хотите, к примеру, Fiat 500 C с откидной крышей, начните с Mini (24 200 евро), Mazda MX-5 (23 590 евро) и Fiat 124 Spider (27 000 евро). У премиальных производителей кабриолеты дорожают. Например, родстер Mercedes-AMG GT стоит не менее 132 200 евро.

Какую же модель выбрать и на что стоит обращать внимание? Любители ретро однозначно назовут VW Beetle. Однако внешне привлекательная листовая металлическая обшивка — ещё не всё, внутри автомобиль очень невместительный.

Audi A4 Convertible

Выпускается с 2006 года, но на возраст автомобиля клиенты зачастую не смотрят. Всё потому, что его листовая металлическая обшивка вот уже полтора десятка лет не выходит из моды. А в случае износа замена стоит 3800 евро.

Недостатки: из-за прямого впрыска расход масла возрастает. Нередки случаи возникновения дефектов в турбокомпрессорах и катушках зажигания. Приводной ремень часто изнашивается ещё до пробега 180 000 км.

VW Beetle Cabrio

Появившись на рынке в 2012 году, технически «жук» с откидным верхом уже считался старым автомобилем. Построенный на платформе проверенного Golf 6, автомобиль оснащён турбодвигателями — от небольших 1,2-литровых TSI мощностью от до 105 до 220 л.с. Вместительность салона и багажника не очень большая.

Среди проблем наиболее вероятный износ приводного ремня и механизма подъёма/опускания крыши. Из-за небольшого предложения цена достаточно высокая – 8500 евро.

BMW Z4

Доступная менее чем за 7 000 евро, BMW Z4 обеспечит водителю динамичное скольжение и принесёт удовольствие от езды. Особенно популярны модели с шестицилиндровым двигателем 3.0i мощностью 231 л.с. и его преемник 3.0Si мощностью 265 л.с. Менее востребован и, следовательно, самый дешевый — 2.0i с 150-сильным четырехцилиндровым двигателем.

Водителям следует обратить внимание на подшипники и втулки, которые изнашиваются весьма рано. Автомобили, курсирующие бесперебойно круглый год, подвержены ржавчине.

Mazda MX-5

Подержанная Mazda MX-5 (NC) доступна по цене менее 5000 евро. Автомобили третьего поколения, произведённые между 2005 и 2015 годами, не утратили привлекательность и по сей день. Однако перед покупкой следует обратить внимание на съёмную крышу кузова – она имеет тенденцию скрипеть. В качестве альтернативы предлагается обычная тканевая крыша, впервые утверждённая в 2011 году.

Слабое место MX-5 — это ржавчина. Перед покупкой стоит осмотреть автомобиль на её наличие.

Mini Cooper Cabrio

Кабриолет Mini – классика за доступные деньги, а именно 5000 евро. Иногда может мешать шум в коробке передач, также среди проблемных моментов – расход масла и склонность к ржавчине. Поэтому при покупке подержанной модели выбирать следует среди ухоженных вариантов.

Peugeot 207 CC

Один из самых популярных подержанных кабриолетов, высокий спрос на который обеспечен благодаря стойкой к погодным катаклизмам металлической обшивке, доступной цене и хорошим характеристикам. Среди недостатков стоит отметить шумящую крышу, быстрый износ тормозных дисков и повреждённая подвеска. Цены стартуют с 4000 евро.