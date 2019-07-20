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Минфин пополнил госбюджет еще на 7 млрд гривен

Минфин пополнил госбюджет еще на 7 млрд гривен

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,953 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте министерства.

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Средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 84, 189, 350 и 1022 дня с доходностью 16,63%, 16,73%, 16,99% и 16,55% годовых соответственно.

Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Справка Finance.ua:

  • Министерство финансов на прошлой неделе провело наиболее успешный в этом году аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма, в ходе которого привлекло в госбюджет 33,3 млрд грн, включая 1 млрд в долларах США.
По материалам УНН
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