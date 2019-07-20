Минфин пополнил госбюджет еще на 7 млрд гривен

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Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,953 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте министерства.
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Средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 84, 189, 350 и 1022 дня с доходностью 16,63%, 16,73%, 16,99% и 16,55% годовых соответственно.
Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.
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