0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

К 2022 Китай может стать крупнейшим импортером СПГ в мире

К 2022 Китай может стать крупнейшим импортером СПГ в мире

Япония может уступить лидерство Китаю, потеряв позицию крупнейшего в мире импортера сжиженного природного газа (СПГ) уже в 2022 году.

Об этом свидетельствует отчет консультативной группы Wood Mackenzie.

Японский импорт СПГ в 2022 году, как ожидается, сократится до 72,8 млн тонн (-12% по сравнению с 2018). В то же время объем китайского импорта увеличится до 74,1 млн тонн (+37,5%).

Японские покупатели все еще будут заключать инновационные контракты, включающие в себя гибридные сделки, индексацию угля, совместные закупки и поставки на углеродно-нейтральных танкерах, отмечается в отчете.

Одной из главных задач для покупателей СПГ останется обеспечение безопасности поставок за счет диверсификации источников поставок. Поэтому Япония останется лидером по закупке сжиженного газа из новых регионов поставок.

«Несмотря на то, что спрос на СПГ снижается, японский импорт останется на уровне выше 70 млн тонн в год в течение большей части 2020-х. Япония останется вторым по величине потребителем СПГ в мире по крайней мере до 2040 года, при этом спрос по-прежнему будет превышать 60 млн тонн в год, – считает старший аналитик Люси Каллен. – Сокращение японского импорта будет обусловлено конкуренцией со стороны угля, атомных электростанций и возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе и медленным макроэкономическим ростом».

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.