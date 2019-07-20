73% всех новостроек Киева являются рисковыми - исследование

152 объекта жилищного строительства в Киеве считаются рисковыми. Это 73% от общего количества новостроек в столице.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Monitor.Estate совместно с «Украинским клубом недвижимости».

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Специалисты провели анализ 208 объектов жилищного строительства в Киеве с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в 2019-2022 годах.

«В Киеве 107 объектов жилищного строительства, а это более 51% от общего количества новостроек, возводимых на землях с ненадлежащим целевым назначением. Кроме того, без полученных разрешений на выполнение строительных работ строится 101 объект, что составляет 48% от общего количества строек», — рассказал основатель компании Monitor.Estate Владимир Копоть.

По его словам, 12 объектов возводится без необходимых лицензий на выполнение строительных работ (это 5% от общего количества новостроек), еще 125 строек проходит при наличии налогового долга у застройщиков.

Согласно исследованию, наибольшее количество рисковых новостроек сосредоточено в трех районах:

Голосеевском: 29 объектов, 78,4% от общего количества новостроек в этом районе;

Шевченковском: 22 объекта, или 66,7% от количества объектов в районе;

Соломенском: 20 объектов, 71,4%.

Согласно этим данным, строительная отрасль нуждается в серьезных реформах, которые бы контролировали действия застройщиков.