0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

73% всех новостроек Киева являются рисковыми - исследование

73% всех новостроек Киева являются рисковыми - исследование

152 объекта жилищного строительства в Киеве считаются рисковыми. Это 73% от общего количества новостроек в столице.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Monitor.Estate совместно с «Украинским клубом недвижимости».

Читайте также: Как правильно арендовать жилье

Специалисты провели анализ 208 объектов жилищного строительства в Киеве с запланированным сроком ввода в эксплуатацию в 2019-2022 годах.

«В Киеве 107 объектов жилищного строительства, а это более 51% от общего количества новостроек, возводимых на землях с ненадлежащим целевым назначением. Кроме того, без полученных разрешений на выполнение строительных работ строится 101 объект, что составляет 48% от общего количества строек», — рассказал основатель компании Monitor.Estate Владимир Копоть.

По его словам, 12 объектов возводится без необходимых лицензий на выполнение строительных работ (это 5% от общего количества новостроек), еще 125 строек проходит при наличии налогового долга у застройщиков.

Согласно исследованию, наибольшее количество рисковых новостроек сосредоточено в трех районах:

  • Голосеевском: 29 объектов, 78,4% от общего количества новостроек в этом районе;
  • Шевченковском: 22 объекта, или 66,7% от количества объектов в районе;
  • Соломенском: 20 объектов, 71,4%.

Согласно этим данным, строительная отрасль нуждается в серьезных реформах, которые бы контролировали действия застройщиков.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.