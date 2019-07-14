Как правильно арендовать жилье

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В Украине летом традиционно ожидается подорожание аренды жилья на 10-20%.
Как правильно арендовать квартиру, и какие детали предусмотреть перед тем, как арендовать жилье.
Основные рекомендации:
Как правильно составить договор аренды
Как избежать повышения арендной платы
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