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Как правильно арендовать жилье

Как правильно арендовать жилье

В Украине летом традиционно ожидается подорожание аренды жилья на 10-20%.

Как правильно арендовать квартиру, и какие детали предусмотреть перед тем, как арендовать жилье.

Основные рекомендации:

  • Требовать у владельца документ, который подтвердит право собственности, то есть проверить, кому принадлежит жилье.
  • Сделать выписку из реестра имущественных прав, где будет указано, кому и на каких правах принадлежит недвижимость.
  • Составить договор аренды.

Как правильно составить договор аренды

  • Договор аренды составляется в произвольной форме, распечатывается в двух экземплярах. После подписания один экземпляр остается у владельца квартиры, другой – у арендатора.
  • В договоре необходимо указать: сумму ежемесячного платежа, сроки расчета и сроки аренды, описать все имущество, которое находится в квартире, и снять показания счетчиков. Также важно указать об обязанности заблаговременного предупреждения о прекращении договора, чтобы арендодатель не мог неожиданно выселить арендатора. И условия досрочного расторжения договора найма.
  • Желательно оформить дополнительные документы: акт о залоге, акт, описывающий факт передачи ключей и тому подобное.

Как избежать повышения арендной платы

  • Сумма арендной платы и порядок ее внесения необходимо прописать в договоре.
  • Согласно нормам статьи 820 ГК, одностороннее изменение размера арендной платы не допускается, если иное не установлено договором.
По материалам Finance.UA
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