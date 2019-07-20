0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 114 0

Из-за массового отключения электроэнергии в Венесуэле объявили выходной

Из-за массового отключения электроэнергии в Венесуэле объявили выходной

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля из-за перебоев в электроснабжении на всей территории страны. Об этом во вторник сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес в Twitter.

“С целью содействия процессу восстановления электроснабжения рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля отменены. (Гражданам) не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости”, — написал министр.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Как указал министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито, власти страны начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.