Из-за массового отключения электроэнергии в Венесуэле объявили выходной

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля из-за перебоев в электроснабжении на всей территории страны. Об этом во вторник сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес в Twitter.

“С целью содействия процессу восстановления электроснабжения рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля отменены. (Гражданам) не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости”, — написал министр.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером в понедельник в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Как указал министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито, власти страны начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.