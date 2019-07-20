"Нафтогаз" пополнил госбюджет на 8,2 млрд грн дивидендов за прошлый год

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НАК “Нафтогаз Украины” 22 июля дополнительно уплатила в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год.
Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.
Читайте также: Нафтогаз снизит цену газа для промышленности
Таким образом, в целом компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.
“Нафтогаз” завершил выплату дивидендов за прошлый год – эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальная защита и развитие инфраструктуры. Наша группа уже который год является самым крупным в бюджет Украины. Мы добросовестно выполняем все свои обязательства и стремимся создавать наибольшую ценность для наших владельцев – народа “Украины”, – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Запланированных в Офисе президента денег на ремонт дорог хватит только на треть работ - ОмелянВчера, 16:21 - 1187 8
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 26212 4
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за огнеопасного дефектаВчера, 23:04 - 434 2
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 36061 2
"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа2 ч. назад - 462 1
В Пенсионном фонде сообщили о влиянии возраста и стажа при выходе на пенсию (видео)Вчера, 15:02 - 36061 2
За что еще могут штрафовать водителейВчера, 20:47 - 26212 4
📌 Сколько денег тратят украинцы на отдых летом? (опрос Finance.ua)Вчера, 14:13 - 4481 1
Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара после выборовВчера, 21:01 - 3320
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 17:00 - 2789
Индия запустила ракету с луноходом (видео)Вчера, 15:10 - 299
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3007
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3628 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2880 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2436