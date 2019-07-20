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"Нафтогаз" пополнил госбюджет на 8,2 млрд грн дивидендов за прошлый год

"Нафтогаз" пополнил госбюджет на 8,2 млрд грн дивидендов за прошлый год

НАК “Нафтогаз Украины” 22 июля дополнительно уплатила в государственный бюджет Украины около 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год.

Об этом сообщили в пресс-службе “Нафтогаза”.

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Таким образом, в целом компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли компании за 2018 год.

“Нафтогаз” завершил выплату дивидендов за прошлый год – эти средства правительство сможет направить на заработные платы и пенсии, социальная защита и развитие инфраструктуры. Наша группа уже который год является самым крупным в бюджет Украины. Мы добросовестно выполняем все свои обязательства и стремимся создавать наибольшую ценность для наших владельцев – народа “Украины”, – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

По материалам УНН
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