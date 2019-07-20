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Объем оборота розничной торговли в Украине вырос на 10,3% (инфографика)

Объем оборота розничной торговли в Украине вырос на 10,3% (инфографика)

Индекс физического объема оборота розничной торговли за первые шесть месяцев этого года увеличился на 10,3%.

Такие данные сообщает в документе (экспресс-выпуске) Государственная служба статистики Украины.

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Госстат отмечает, что январе-июне 2019 г. индекс физического объема оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 110,3% (сезонно скорректированный – 110,3%).

В июне текущего года индекс физического объема оборота розничной торговли по сравнению с июнем 2018 г. составил 113,6%, а по сравнению с маем 2019 г. – 104,1%

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-июне 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Винницкой (на 18,8%), Черкасской (на 16,3%), Одесской (на 16,1%), Тернопольской (на 15,3%), Киевской (на 14,2 ) областях и г. Киеве (на 14,4).

По материалам Госстат
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