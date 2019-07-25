Стало известно, сколько дней украинцы будут отдыхать в августе

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В последнем месяце августа украинцы будут отдыхать на один день больше, чем обычно. Об этом этом говорится в нормах, утвержденных Кабинетом министров в постановлении №7, принятом 10 января 2019 года.
В августе в Украине будет 21 рабочий день и 10 выходных. Еще один день будет выходным из-за празднования Дня независимости в Украине.
Украина отмечает 24 августа День независимости. Поэтому выходными будут 24, 25 и 26 августа. Кроме того, предпраздничный рабочий день 23 августа будет сокращенным на 1 час.
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