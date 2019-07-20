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Доход местных бюджетов Киевской области вырос на 1,3 млрд грн

Доход местных бюджетов Киевской области вырос на 1,3 млрд грн

За полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин.

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Так, за полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн, что на четверть больше суммы, уплаченной за шесть месяцев 2018 года.

Кавылин подчеркнул, что лидер по сумме поступлений в местную казну – налог на доходы физлиц. В частности, с начала года налогоплательщики Киевской области перечислили в бюджеты 4,4 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Как заявил начальник фискальной службы региона, этому способствовал рост минимальной заработной платы, а также работа налоговиков по выводу зарплат из тени и легализации занятости населения.

На втором месте по отчислениям в бюджеты – единый налог. Так, предприниматели-упрощенцы уплатили 1 миллиард гривен, что выше прошлогодних поступлений на 230 миллионов гривен.

“Существенными составляющими дохода местных бюджетов Киевщины являются имущественные налоги – на недвижимость, отличную от земельного участка, транспорт, землю. По всем из них мы фиксируем положительную динамику от 19 до 34%”, – утверждает Кавылин.

Владельцы элитного автотранспорта оплатили в бюджеты области 10,5 млн грн. Этот показатель превышает прошлогодний на 600 тысяч гривен.

По материалам РБК-Украина
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