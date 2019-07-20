Доход местных бюджетов Киевской области вырос на 1,3 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн.
Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин.
Читайте также: ГФС сообщила, сколько налогов украинцы недоплатили в бюджет
Так, за полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн, что на четверть больше суммы, уплаченной за шесть месяцев 2018 года.
Кавылин подчеркнул, что лидер по сумме поступлений в местную казну – налог на доходы физлиц. В частности, с начала года налогоплательщики Киевской области перечислили в бюджеты 4,4 млрд грн налога на доходы физических лиц.
Как заявил начальник фискальной службы региона, этому способствовал рост минимальной заработной платы, а также работа налоговиков по выводу зарплат из тени и легализации занятости населения.
На втором месте по отчислениям в бюджеты – единый налог. Так, предприниматели-упрощенцы уплатили 1 миллиард гривен, что выше прошлогодних поступлений на 230 миллионов гривен.
“Существенными составляющими дохода местных бюджетов Киевщины являются имущественные налоги – на недвижимость, отличную от земельного участка, транспорт, землю. По всем из них мы фиксируем положительную динамику от 19 до 34%”, – утверждает Кавылин.
Владельцы элитного автотранспорта оплатили в бюджеты области 10,5 млн грн. Этот показатель превышает прошлогодний на 600 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как меньше платить за электричествоПозавчера, 19:03 - 9403 12
Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года (инфографика)Вчера, 15:02 - 1866 9
В МВФ рассказали, когда миссия фонда вернется в УкраинуВчера, 10:02 - 807 8
НБУ будет реализовывать наборы из разменных и оборотных монет (фото)Вчера, 13:10 - 824 7
Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новомуВчера, 14:15 - 7292 6
У Зеленского прокомментировали возможное подорожание дизтоплива (инфографика)Вчера, 12:32 - 7744 3
Штрафовать "зайцев" в транспорте будут по-новомуВчера, 14:15 - 7292 6
Межбанк: продолжится ли дальнейшее укрепление гривны?Вчера, 11:26 - 2337 1
Игровой смартфон за два дня собрал 2,5 миллиона предзаказовВчера, 06:14 - 2227
Грузинская валюта лари рекордно обесцениласьВчера, 15:36 - 1939 5
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонокПозавчера, 16:10 - 401
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 747 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3511
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3984 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3491 6