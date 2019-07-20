Доход местных бюджетов Киевской области вырос на 1,3 млрд грн

За полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин.

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Так, за полгода налогоплательщики региона перечислили 6,8 млрд грн, что на четверть больше суммы, уплаченной за шесть месяцев 2018 года.

Кавылин подчеркнул, что лидер по сумме поступлений в местную казну – налог на доходы физлиц. В частности, с начала года налогоплательщики Киевской области перечислили в бюджеты 4,4 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Как заявил начальник фискальной службы региона, этому способствовал рост минимальной заработной платы, а также работа налоговиков по выводу зарплат из тени и легализации занятости населения.

На втором месте по отчислениям в бюджеты – единый налог. Так, предприниматели-упрощенцы уплатили 1 миллиард гривен, что выше прошлогодних поступлений на 230 миллионов гривен.

“Существенными составляющими дохода местных бюджетов Киевщины являются имущественные налоги – на недвижимость, отличную от земельного участка, транспорт, землю. По всем из них мы фиксируем положительную динамику от 19 до 34%”, – утверждает Кавылин.

Владельцы элитного автотранспорта оплатили в бюджеты области 10,5 млн грн. Этот показатель превышает прошлогодний на 600 тысяч гривен.