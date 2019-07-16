Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще показал рост, на других же сегментах валютного рынка доллар снизился на 0,2-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,76 грн до 25,82 грн (+0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,790/25,820 до 25,635/25,660 (-0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,72/26,00 до 25,65/25,94 (-0,3%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

Как и ожидалось, предварительные итоги подсчета голосов на досрочных выборах в Верховную Раду не принесли сюрпризов. Результаты в достаточной высокой степени совпадают как с итогами вчерашних экзит-полов, так и с данными более ранних соцопросов. Гривна отреагировала на эти данные достаточно уверенно, доллар с пятницы подешевел на межбанке и наличном рынке на 5-10 копеек.

Как прогнозирует Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного снижения доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках около 25,6/25,9 грн”, – говорит эксперт.