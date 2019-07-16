0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 204 0

Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще показал рост, на других же сегментах валютного рынка доллар снизился на 0,2-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,76 грн до 25,82 грн (+0,2%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,790/25,820 до 25,635/25,660 (-0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,72/26,00 до 25,65/25,94 (-0,3%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

Как и ожидалось, предварительные итоги подсчета голосов на досрочных выборах в Верховную Раду не принесли сюрпризов. Результаты в достаточной высокой степени совпадают как с итогами вчерашних экзит-полов, так и с данными более ранних соцопросов. Гривна отреагировала на эти данные достаточно уверенно, доллар с пятницы подешевел на межбанке и наличном рынке на 5-10 копеек.

Как прогнозирует Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительного снижения доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а наличный доллар в банках около 25,6/25,9 грн”, – говорит эксперт.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.