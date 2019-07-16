"Укрзализныця" хочет вернуть городские электрички Киева

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В рамках проекта Kyiv Citу Express, “Укрзализныця” хочет возвратить городские электрички на предприятие до 2021 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.
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“Укрзализныця инициировала создание рабочей группы, которая рассмотрит вопрос передачи городских электричек назад, железнодорожникам. Это позволит реализовать проект Kyiv Citу Express, в первую очередь оптимизировать использование подвижного состава и предотвращать такие ситуации, когда поезда вообще не выходят на маршрут”, – говорится в сообщении.
Хоть электрички и принадлежат “Киевпастрансу”, они ездят по инфраструктуре и обслуживаются в депо “Укрзализныци”.
Проект Kyiv Citу Express планируется реализовать до 2021 года, на него нужно 4 млрд грн. Предприятие рассматривает три варианта финансирования: первый – собственными силами (на него больше всего расчитывают), второй – средства от органов местной власти и Кабмина, третий – частные инвестиции с партнерством “Укрзализныци”.
В целом нужно отремонтировать около 35 электричек, а по мере прибыльности проекта – покупать новый подвижной состав. Отмечается, чтобы проект был эффективным, нужно купить 10 единиц подвижного состава вместимостью до 1000 человек. Суть в том, что Kyiv Citу Express предусматривает интервал между электричками в пиковые часы 10-15 минут и охват 47 станций. На данный момент городская электричка в Киеве ходит по кольцевому маршруту Дарница – Киев-Петровка – Киев-Пассажирский – Дарница и останавливается на 15 станциях.
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