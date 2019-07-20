📌 Сколько вам удавалось (удается) зарабатывать за рубежом? - опрос

Все чаще можно услышать, что украинцы предпочитают ездить на заработки за рубеж. Для кого-то это единственный способ заработать достаточно средств, кто-то находит варианты для временной подработки, третьи бросают все и уезжают не только ради денег, но и ради приключений.

Если вы когда-нибудь по этой, либо по другой причине уже пробовали свои силы за рубежом — расскажите, сколько вам удалось зарабатывать. Возможно для кого-то наш опрос поможет понять: стоит оно того, либо нет.