0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Hyundai отчиталась о рекордной прибыли за более чем семь лет

Hyundai отчиталась о рекордной прибыли за более чем семь лет

Автопроизводитель Hyundai Motor Co увеличил продажи как на внутреннем рынке, так и на иностранных, чем рекордно увеличил чистую прибыль.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Немецкий автопром резко замедлился после почти десятилетнего бума

Южнокорейский автопроизводитель отчитался о рекордном росте квартальной чистой прибыли, поскольку ослабление местной валюты способствовало росту показателей в США, а новые модели увеличили продажи на внутреннем рынке.

Чистая прибыль за квартал выросла на 31,2% до 919,3 млрд вон ($780,44 млн), что несколько ниже рыночных оценок, но по-прежнему является крупнейшим квартальным приростом Hyundai с первого квартала 2012 года.

Операционная прибыль выросла на 30,2% при увеличении выручки на 9,1%, говорится в сообщении автопроизводителя.

На домашнем рынке новые модели, такие как внедорожник Palisade и седан Sonata, помогли увеличить продажи на 8,1%, в отличие от ослабления показателей известных зарубежных конкурентов.

Впрочем, как сообщает издание, даже при таких условиях возобновление доходов может ослабнуть на фоне потенциальной забастовки со стороны внутреннего профсоюза, которая может нарушить поставки таких моделей как Palisade как внутри страны, так и за ее пределами.

Затянувшийся спор между профсоюзом и руководством по заработной плате может оказать значительное влияние на продажи и прибыль в этом году, считает аналитик Samsung Securities Эстер Йим.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.