Hyundai отчиталась о рекордной прибыли за более чем семь лет

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Автопроизводитель Hyundai Motor Co увеличил продажи как на внутреннем рынке, так и на иностранных, чем рекордно увеличил чистую прибыль.
Об этом сообщает Reuters.
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Южнокорейский автопроизводитель отчитался о рекордном росте квартальной чистой прибыли, поскольку ослабление местной валюты способствовало росту показателей в США, а новые модели увеличили продажи на внутреннем рынке.
Чистая прибыль за квартал выросла на 31,2% до 919,3 млрд вон ($780,44 млн), что несколько ниже рыночных оценок, но по-прежнему является крупнейшим квартальным приростом Hyundai с первого квартала 2012 года.
Операционная прибыль выросла на 30,2% при увеличении выручки на 9,1%, говорится в сообщении автопроизводителя.
На домашнем рынке новые модели, такие как внедорожник Palisade и седан Sonata, помогли увеличить продажи на 8,1%, в отличие от ослабления показателей известных зарубежных конкурентов.
Впрочем, как сообщает издание, даже при таких условиях возобновление доходов может ослабнуть на фоне потенциальной забастовки со стороны внутреннего профсоюза, которая может нарушить поставки таких моделей как Palisade как внутри страны, так и за ее пределами.
Затянувшийся спор между профсоюзом и руководством по заработной плате может оказать значительное влияние на продажи и прибыль в этом году, считает аналитик Samsung Securities Эстер Йим.
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