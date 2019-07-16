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📌 Сколько денег тратят украинцы на отдых летом? (опрос Finance.ua)

&#128204; Сколько денег тратят украинцы на отдых летом? (опрос Finance.ua)

Лето — пора солнца, тепла, и конечно же отдыха. Но отдых, впрочем, как и работа, может быть разным и часто зависит от количества потраченных на него денег. Поэтому мы решили выяснить, сколько готовы потратить/потратили (исходя из расчета на 1 человека) на отдых этим летом читатели портала Finance.ua.

Как демонстрируют результаты опроса, 38% готовы выложить за летний отдых более 30 тыс. гривен. 16% готовы к тому, что их кошельки худеют на суммы от 10 до 15 тыс. гривен. И хотя 15% опрошенных указали, что работают и вовсе без отдыха, по 11% процентов поделились, что тратят от 20-25 тыс. гривен, до 25-30 тыс. Всего 6% могут отдохнуть потратив при этом до 5 тыс. гривен. И лишь 3% удается кардинально экономить на отдыхе, и тратить до 2 тыс. гривен.

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По материалам Finance.UA
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