Эксперт рассказал, чего ждать от курса доллара после выборов

Президентские и парламентские выборы на ситуацию с курсом влияют минимально, заявил экономист Андрей Новак.

“Потому что как до президентских выборов были разные ожидания, так и после, но они не оправдались. Были небольшие колебания гривны и больше в сторону укрепления, чем девальвации”, – подчеркнул он.

Он пояснил, что на валютном рынке происходят обычные процессы – курс немного укрепляется, потом идет девальвация. “Но амплитуда этих колебаний в границах обычных ежедневных торгов на межбанке, что потом отображается на наличном курсе. И после парламентских выборов я не ожидаю особых скачков курса гривны, для этого нет веских экономических и финансовых оснований. Новоизбранный президент вместе со своей командой заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом будет продолжаться – никаких резких движений Украина не будет делать. И со стороны МВФ прозвучали сигналы, то есть, как минимум будет завершена действующая программа финансовой помощи стэнд-бай. А после этого будет идти речь о новой программе. Сотрудничество продолжится”, – объяснил эксперт.

По его словам, особых финансовых срывов не предвидится, поэтому оснований для неожиданностей на валютном рынке нет. “Но конечно многое будет зависеть от того, как поведет себя новое правительство, сформированное после парламентских выборов. А также – какой будет политика Нацбанка и будет ли там меняться руководство. Но думаю, что никаких резких шагов не ожидается”, – добавил Новак.

Напомним, по словам главы Национального банка Украины Якова Смолия, политическая неопределенность не повлияла на валютный рынок Украины, и курс гривни формируется исключительно под влиянием рыночного спроса и предложения. Факторами укрепления гривни в последние время он назвал благоприятные условия для украинского экспорта, приток инвестиций он нерезидентов в долговые бумаги Украины, в результате чего выросло предложение валюты на рынке.