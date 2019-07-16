Топ-100 крупнейших госкомпаний Украины сократили чистую прибыль

По результатам 2018 года портфель 100 крупнейших госкомпаний Украины в целом получил чистую прибыль в размере 25,3 млрд грн, что на 48,2% меньше показателя 2017 – 48,9 млрд грн.

Об этом говорится в отчете МЭРТ.

Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий является нефтегазовый сектор, электроэнергетика и транспорт. Чистая прибыль государственных предприятий электроэнергетической отрасли выросла почти в 1,5 раза с 9,2 млрд грн в 2017 году до 13,7 млрд грн в 2018 году.

Предприятия транспортной отрасли получили суммарно 4,3 млрд грн чистого дохода в 2018 году, что на 23,6% меньше показателя 2017 – 5,7 млрд грн. Основным драйвером снижения прибыли отрасли выступило ГП “Администрация морских портов Украины”, чистая прибыль которой снизилась с 3,6 млрд грн до 2,8 млрд грн за год.

Все 9 шахт портфеля угольной отрасли закончили год с убытками, однако уменьшили общий убыток с -3,2 млрд грн в 2017 году до -2,6 млрд грн в 2018 году.

По результатам 2018 года предприятия химической промышленности сократили общий убыток по сравнению с 2017 годом: с -1,3 до 0,5 млрд грн. Следует отметить, что “Одесский припортовый завод” сократил вдвое размер убытков в 2018 году с 1,5 до -0,75 млрд грн.

Государственные предприятия пищевой промышленности сократили свой общий убыток с 1,3 млрд грн в 2017 году до 1,2 млрд грн в 2018 году.

Предприятия машиностроительной отрасли в 2018 году сохранили прибыль на уровне 2017 года – 0,7 млрд грн.