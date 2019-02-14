Европейский центробанк опустит ставку ниже нуля - Bloomberg

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Европейский центробанк пошлет четкий сигнал о том, что процентные ставки вскоре опустятся еще глубже в область отрицательных значений, прогнозируют экономисты.
Об этом пишет Bloomberg.
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Президент ЕЦБ Марио Драги ранее заявлял, что он будет готов к дополнительным стимулам, если экономические прогнозы не улучшатся.
С тех пор поступают противоречивые данные, и большинство опрошенных агентством экономистов говорят, что 25 июля Совет управляющих изменит формулировку своего заявления, чтобы показать, что ставки могут быть снижены, и приступит к действиям на следующем заседании после летних каникул.
Экономисты ожидают, что ставка по депозитам ЕЦБ в сентябре будет снижена на 10 базисных пунктов до рекордно низких минус 0,5%, а некоторые банки, включая UBS, HSBC и Nomura прогнозируют второй шаг вниз на ту же величину в декабре.
Commerzbank ждет снижения ставки на 20 базисных пунктов уже в июле.
Самое существенное изменение по сравнению с опросом, проведенным агентством три недели назад, заключается в том, что более половины респондентов сейчас прогнозируют перезапуск нетто-покупок активов ЕЦБ.
Возвращение нетрадиционных мер ознаменует кардинальные изменения с конца прошлого года, когда регулятор готовился свернуть меры монетарной поддержки.
Сейчас этот порыв ослабевает на фоне напряженности в мировой торговле, и Драги, который в октябре уходит в отставку, напоследок пытается оживить рост и инфляцию в еврозоне.
В этой связи экономисты ЕЦБ начали анализировать стратегию политики ЕЦБ, включая потенциальный пересмотр своей цели по инфляции, сообщили источники, знакомые с вопросом. Такой шаг позволил бы регулятору дольше осуществлять меры монетарного стимулирования.
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