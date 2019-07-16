Инвестиции Китая в США за время торговой войны снизились на 90%

Прямые инвестиции Китая в США снизились с 46 млрд долларов в 2016 году до 5 млрд в 2018 году с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Rhodium Group.

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По информации издания, от сокращения инвестиций пострадали целый ряд отраслей, в том числе и рынок недвижимости США и стартапы Кремниевой долины.

“Такое резкое падение иностранных инвестиций показывает, насколько значительно ухудшились экономические отношения между США и Китаем”, – заявил экс-глава китайского подразделения Международного валютного фонда Эсвар Прасад.

В издании считают, что сокращение инвестиций из Китая вряд ли подорвет экономику США, однако может нанести серьезный ущерб штатам, которые зависят от китайских денег, как например Мичиган.

Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен утверждает, что особенно это почувствуют в “сельских” штатах, где китайские инвесторы покупали заводы и создавали новые рабочие места.