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В Китае представили новую технологию редактирования генов

В Китае представили новую технологию редактирования генов

Китайские генетики создали новую технологию, позволяющую эффективно и точно редактировать геном человека.

Об этом сообщил старший научный сотрудник из института наук о жизни ПУ Вэй Вэньшэн.

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Новый метод основан на использовании РНК и отличается большей точностью, чем аналоги.

В последние годы CRISPR/Cas9 и другие технологии редактирования геномов высших организмов оказали большое влияние на развитие биомедицины и других областей науки. С помощью CRISPR/Cas9 можно исправить неправильные последовательности геномов и таким образом излечить наследственные заболевания человека. Но, тем не менее, из-за целого ряда недостатков технология CRISPR/Cas9 пока не применяется в клиническом лечении заболеваний и нуждается в совершенствовании.

Технология считается недостаточно точной. Это означает, что из-за неточного редактирования возможно увеличение риска иммунологического повреждения. Суть проблемы, по его мнению, заключается в том, что создание системы зависит от чужеродного белка.

Научная группа под руководством Вэй Вэньшэна обнаружила, что для редактирования неправильных генов достаточно ввести специально созданный РНК-гид и при этом не нужно участие чужеродного белка.

По материалам НВ
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