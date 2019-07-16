В Китае представили новую технологию редактирования генов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Китайские генетики создали новую технологию, позволяющую эффективно и точно редактировать геном человека.
Об этом сообщил старший научный сотрудник из института наук о жизни ПУ Вэй Вэньшэн.
Читайте также: Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика за 1,2 секунды
Новый метод основан на использовании РНК и отличается большей точностью, чем аналоги.
В последние годы CRISPR/Cas9 и другие технологии редактирования геномов высших организмов оказали большое влияние на развитие биомедицины и других областей науки. С помощью CRISPR/Cas9 можно исправить неправильные последовательности геномов и таким образом излечить наследственные заболевания человека. Но, тем не менее, из-за целого ряда недостатков технология CRISPR/Cas9 пока не применяется в клиническом лечении заболеваний и нуждается в совершенствовании.
Технология считается недостаточно точной. Это означает, что из-за неточного редактирования возможно увеличение риска иммунологического повреждения. Суть проблемы, по его мнению, заключается в том, что создание системы зависит от чужеродного белка.
Научная группа под руководством Вэй Вэньшэна обнаружила, что для редактирования неправильных генов достаточно ввести специально созданный РНК-гид и при этом не нужно участие чужеродного белка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина импортирует электроэнергию уже из трех странВчера, 09:12 - 3014 10
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 7577 6
В какие страны едут украинцы, и что предлагают работодатели (инфографика)Позавчера, 21:33 - 13687 5
Долговая нагрузка на Украину не падает, а растет — экспертВчера, 21:06 - 752 3
ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 38821 3
ТОП-50 самых надежных б/у автомобилей - рейтинг немецких экспертовВчера, 12:21 - 38821 3
Mercedes реабилитировал дизельные двигателиВчера, 03:01 - 24658
Названы пятилетние кроссоверы, которые меньше остальных теряют в ценеВчера, 15:00 - 12066
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьерыВчера, 16:05 - 7577 6
Subaru Forester превратили в вездеходВчера, 05:00 - 6853
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 828
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3375 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2484 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2172
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2470