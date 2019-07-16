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Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика за 1,2 секунды

Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика за 1,2 секунды

Рекорд по сборке кубика Рубика среди людей составляет 3,47 секунды (обычно людям, способным на очень быструю сборку, требуется около 50 ходов). Рекорд же среди роботов составляет 0,38 секунды; новая система — DeepCubeA — собирает головоломку медленнее, однако она, как отмечается, использует нейросеть и техники машинного обучения и не была специально разработана для данной задачи.

Ученые сначала показали DeepCubeA смоделированную версию собранного кубика Рубика — потом разобрали ее. Система, как указывается, самостоятельно училась в течение двух дней, совершенствуясь на все более сложных комбинациях. ИИ протестировали на огромном множестве комбинаций: согласно исследователям, он каждый раз решал головоломку, причем примерно в 60 процентах случаев тратил на это минимальное количество ходов.

Таким образом, система обучилась собирать кубик Рубика в среднем за 1,2 секунды, выполняя около 20 ходов. DeepCubeA, как отмечается, может решать и другие головоломки, в частности играть в видеоигры Lights Out и Sokoban. Исследователи предполагают, что DeepCubeA в перспективе может найти применение в решении научных задач, например в высшей математике или ядерной физике, а также в других сферах, где необходима работа с большими объемами данных. Работа, посвященная DeepCubeA, была опубликована в журнале Nature Machine Intelligence; кратко о системе сообщается в пресс-релизе на сайте Калифорнийского университета в Ирвайне.

По материалам bigmir.net
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