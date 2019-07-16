Искусственный интеллект научился собирать кубик Рубика за 1,2 секунды

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Рекорд по сборке кубика Рубика среди людей составляет 3,47 секунды (обычно людям, способным на очень быструю сборку, требуется около 50 ходов). Рекорд же среди роботов составляет 0,38 секунды; новая система — DeepCubeA — собирает головоломку медленнее, однако она, как отмечается, использует нейросеть и техники машинного обучения и не была специально разработана для данной задачи.
Ученые сначала показали DeepCubeA смоделированную версию собранного кубика Рубика — потом разобрали ее. Система, как указывается, самостоятельно училась в течение двух дней, совершенствуясь на все более сложных комбинациях. ИИ протестировали на огромном множестве комбинаций: согласно исследователям, он каждый раз решал головоломку, причем примерно в 60 процентах случаев тратил на это минимальное количество ходов.
Таким образом, система обучилась собирать кубик Рубика в среднем за 1,2 секунды, выполняя около 20 ходов. DeepCubeA, как отмечается, может решать и другие головоломки, в частности играть в видеоигры Lights Out и Sokoban. Исследователи предполагают, что DeepCubeA в перспективе может найти применение в решении научных задач, например в высшей математике или ядерной физике, а также в других сферах, где необходима работа с большими объемами данных. Работа, посвященная DeepCubeA, была опубликована в журнале Nature Machine Intelligence; кратко о системе сообщается в пресс-релизе на сайте Калифорнийского университета в Ирвайне.
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