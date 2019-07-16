0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 29 0

Chevrolet Corvette впервые стал среднемоторным (фото)

Chevrolet Corvette впервые стал среднемоторным (фото)

Компании пришлось пойти на изменение основной концепции суперкара ради модернизации. Новинка получила еще несколько принципиальных изменений.

Об этом сообщает Motor.
 
Читайте также: В Бразилии собирали фейковые Ferrari и Lamborghini

В новой версии авто машинная клетка салона сдвинута вперед на 400 мм. Кузов Corvette выполнен в основном из алюминия с использованием стеклопластиковых панелей.
 
Stingray получил двурычажные подвески с пружинами на обеих осях. В более дорогой комплектации передние амортизаторы могут поднять нос автомобиля на 50 мм для проезда по неровностям.

Новинка получила традиционный «атмосферник» V8 объемом 6,2 л. Мощность двигателя – 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Среднемоторная версия оснащена преселективным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями и восемью передачами.
 

Салон выполнен из натуральной кожи и дорогого пластика, а классические приборы заменил 12-дюймовый дисплей. Фары в новом корвете светодиодные. Авто оснащено двумя багажниками из стеклопластика – спереди и в заднем свесе. Их общая емкость – 357 литров.

Среднемоторная модель будет дороже предшественника почти на 4000 долларов и обойдется в 59 900 долларов.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.