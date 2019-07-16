Chevrolet Corvette впервые стал среднемоторным (фото)

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Компании пришлось пойти на изменение основной концепции суперкара ради модернизации. Новинка получила еще несколько принципиальных изменений.
Об этом сообщает Motor.
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В новой версии авто машинная клетка салона сдвинута вперед на 400 мм. Кузов Corvette выполнен в основном из алюминия с использованием стеклопластиковых панелей.
Stingray получил двурычажные подвески с пружинами на обеих осях. В более дорогой комплектации передние амортизаторы могут поднять нос автомобиля на 50 мм для проезда по неровностям.
Новинка получила традиционный «атмосферник» V8 объемом 6,2 л. Мощность двигателя – 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Среднемоторная версия оснащена преселективным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями и восемью передачами.
Салон выполнен из натуральной кожи и дорогого пластика, а классические приборы заменил 12-дюймовый дисплей. Фары в новом корвете светодиодные. Авто оснащено двумя багажниками из стеклопластика – спереди и в заднем свесе. Их общая емкость – 357 литров.
Среднемоторная модель будет дороже предшественника почти на 4000 долларов и обойдется в 59 900 долларов.
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