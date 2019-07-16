Цену стадиона "Черноморец" в Одессе снизили в пять раз

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Стадион “Черноморец” в Одессе с комплексом сопутствующих сооружений (бизнес-центр, ресторан, хозяйственные помещения и т.д.) уже в третий раз выставили на аукцион.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Читайте также: Киевский ТРЦ достроят за счет кредита зарубежного банка
По данным пресс-службы, торги состоятся по принципу “голландского аукциона” (то есть с пошаговым снижением цены) 8 августа. Стартовая цена 733 млн грн. Таким образом, по сравнению с предыдущей попыткой продать стадион, цена снижена в пять раз (с 3,666 млрд грн).
“Общая площадь нежилой недвижимости, находящейся в историческом центре Одессы и продающейся единым лотом – 80289 кв. м”, – говорится в сообщении.
Организатором торгов является ООО “Фёст Файнэншиал Нетворк Юкрейн”.
В мае 2018 года ФГВФЛ не смог продать стадион “Черноморец” в Одессе за 1,139 млрд грн. В июне 2019 года стадион пытались продать гораздо дешевле, однако покупателей не нашлось.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 19561 19
Цены на помидоры в Украине установили исторический антирекорд6 ч. назад - 2583 18
Зеленский обещает найти способы снизить тарифыВчера, 16:02 - 1556 10
Зеркаль: Украинцы не почувствуют отсутствия газового контракта с РФ2 ч. назад - 307 7
В Нацбанке отреагировали на повышение зарплат учителям3 ч. назад - 1124 5
У Президента заявили о разработке изменений в правила получения субсидийВчера, 19:22 - 20504 1
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 19561 19
Межбанк: курс достиг 26,04/26,06 гривен за долларВчера, 17:45 - 7607 2
Автомобилям из РФ дали еще полгода7 ч. назад - 4281
Сколько зарабатывают украинцы в разных странах Европы4 ч. назад - 3100
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3072 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2046 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1915
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2102
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 4322