0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Цену стадиона "Черноморец" в Одессе снизили в пять раз

Цену стадиона "Черноморец" в Одессе снизили в пять раз

Стадион “Черноморец” в Одессе с комплексом сопутствующих сооружений (бизнес-центр, ресторан, хозяйственные помещения и т.д.) уже в третий раз выставили на аукцион.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте также: Киевский ТРЦ достроят за счет кредита зарубежного банка

По данным пресс-службы, торги состоятся по принципу “голландского аукциона” (то есть с пошаговым снижением цены) 8 августа. Стартовая цена 733 млн грн. Таким образом, по сравнению с предыдущей попыткой продать стадион, цена снижена в пять раз (с 3,666 млрд грн).

“Общая площадь нежилой недвижимости, находящейся в историческом центре Одессы и продающейся единым лотом – 80289 кв. м”, – говорится в сообщении.

Организатором торгов является ООО “Фёст Файнэншиал Нетворк Юкрейн”.

В мае 2018 года ФГВФЛ не смог продать стадион “Черноморец” в Одессе за 1,139 млрд грн. В июне 2019 года стадион пытались продать гораздо дешевле, однако покупателей не нашлось.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ФГВФЛ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.