Цену стадиона "Черноморец" в Одессе снизили в пять раз

Стадион “Черноморец” в Одессе с комплексом сопутствующих сооружений (бизнес-центр, ресторан, хозяйственные помещения и т.д.) уже в третий раз выставили на аукцион.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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По данным пресс-службы, торги состоятся по принципу “голландского аукциона” (то есть с пошаговым снижением цены) 8 августа. Стартовая цена 733 млн грн. Таким образом, по сравнению с предыдущей попыткой продать стадион, цена снижена в пять раз (с 3,666 млрд грн).

“Общая площадь нежилой недвижимости, находящейся в историческом центре Одессы и продающейся единым лотом – 80289 кв. м”, – говорится в сообщении.

Организатором торгов является ООО “Фёст Файнэншиал Нетворк Юкрейн”.

В мае 2018 года ФГВФЛ не смог продать стадион “Черноморец” в Одессе за 1,139 млрд грн. В июне 2019 года стадион пытались продать гораздо дешевле, однако покупателей не нашлось.