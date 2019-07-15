Летняя экономия скажется на платежках зимой

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Как сообщил департамент коммуникаций “Нафтогаза”, компания снижает цену газа для потребителей в июле на 11,7%, или почти на 65 коп. за куб. м (без учета НДС и затрат на транспортировку). Это второе подряд удешевление: в июне цену снизили на 44 коп. за куб. м, или на 7,3%, по сравнению с маем.
Конечная стоимость газа в регионах зависит от тарифа на его распределение, установленного НКРЭКУ для каждого обл- или горгаза, но в среднем цены отличаются на 30—50 коп./куб. м. Для Киева в мае газ стоил 7,81 грн за куб. м, в июне — 7,27 грн, в июле ожидается около 6,5 грн. Причину удешевления в “Нафтогазе” объясняют новой формулой расчета цены, которую утвердил Кабмин в июне этого года.
Специалисты энергорынка говорят, что Кабмин принял эффективное решение, которое заставило “Нафтогаз” автоматически менять цену газа для потребителей в зависимости от европейского рынка.
“Но потребители от этого выиграли немного, ведь летом газ расходуется только на приготовление пищи и подогрев воды, — отметил энергоэксперт Валентин Землянский. — Оценочно на одного потребителя с газплитой экономия в июне составила около 2 грн в месяц, с газколонкой — около 5 грн, в июле она будет чуть больше. Но цены на газ в Европе уже пошли вверх, поэтому в августе дешеветь он вряд ли будет, а в сентябре точно подорожает”.
Сопредседатель фонда энергостратегий Дмитрий Марунич говорит, что сейчас “Нафтогаз” активно закупает дешевый газ и закачивает его в подземные хранилища.
“Цена была около 120 долларов (3200 грн) за 1000 куб. м без доставки, а потребителям газовый монополист сейчас продает топливо по 4905 грн за 1000 куб. м, то есть с учетом всех расходов прибыль “Нафтогаза” оценочно около 40%”, — подсчитал эксперт. — Очевидно, что зимой, когда газ подорожает, прибыль вырастет в разы, и оплатит ее население. Нужно, чтобы государство ограничило аппетиты монополиста”.
Эксперты говорят, что газ для населения, а потом “коммуналка” подорожают автоматически, так как постановление Кабмина требует, чтобы текущая цена газа была не ниже, чем на еврорынке, даже если топливо было куплено ранее дешевле.
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