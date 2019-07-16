Немецкий автопром резко замедлился после почти десятилетнего бума

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Эксперты считают, что он может оказаться весьма серьезным и длительным, учитывая то, что эта тенденция характерна для всего мирового автопрома.
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В автомобильной промышленности Германии после почти десятилетнего бума начался спад. Многое указывает на то, что он может оказаться весьма серьезным и длительным. Ведь проблемы, которые переживают сейчас BMW, Daimler и Volkswagen со своими дочерьми Audi и Porsche, а также немецкими заводами Ford и Opel, находящимися в иностранной собственности, во многом характерны для всего мирового автопрома.
«Сначала мы исходили из сокращения производства автомобилей на 3%. Теперь ждем минус 4,5% », – сообщил Штефан Азенкершбаумер заместитель генерального директора крупнейшего в мире производителя автокомпонентов Bosch.
Торможение глобального автопрома больно ударило и по самому крупному в мире химическому концерну BASF. У него есть предприятия в Германии, США, Китае, и везде их крупными клиентами являются автомобилестроители, заказывающие, например, лаки. 8 июля немецкий гигант сообщил о резком – практически наполовину, сокращении операционной прибыли во II квартале, что заставило его значительно снизить финансовый прогноз на весь 2019 год. В качестве причины BASF назвал существенное замедление темпов роста мирового промышленного производства – и в первую очередь указал на автопром.
Однако решающее значение имеют не валовые, а финансовые показатели. Volkswagen представит данные за полугодие и новые прогнозы 25 июля, концерн BMW, глава которого, 53-летний Харальд Крюгер, в начале июля неожиданно заявил о своем предстоящем увольнении, анонсировал подробный отчет на 1 августа.
12 июля концерн Daimler «шокировал отрасль» сообщением о том, что во втором квартале вместо операционной прибыли получит убыток в размере 1,6 млрд евро, а также предупреждением, что по итогам всего 2019 года результат окажется «существенно ниже», чем в прошлом году. Правда, частично денежные проблемы концерна связаны со специфической немецкой историей – мошенничеством с выхлопами дизельных автомобилей.
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