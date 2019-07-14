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Цены на топливо будут снижаться и в дальнейшем - эксперт

Цены на топливо будут снижаться и в дальнейшем - эксперт

Из-за укрепления национальной валюты и не действующие ограничения на поставки топлива из РФ в Украину цены на бензин и другие нефтепродукты будут снижаться и дальше.

Такой прогноз озвучил эксперт энергорынка Леонид Косянчук.

“К счастью, того ограничения, которое ожидалось в апреле-мае, не произошло, потому что в этом месяце разрешено к экспорту в Украине на уровне того же периода прошлого года – под 200 000 тонн. Таким образом, ресурсное обеспечение, хотя бы в июле месяце, не вызывает никакой тревоги”, – отметил Косянчук.

По его словам, такая же ситуация сложилась и на рынке сжиженного газа, риск перебоев в поставках которого был на фоне разговоров о запрете транзита казахского горючего. Как отметил эксперт, на июль разрешения на поставку топлива были получены.

При этом он добавил, что укрепление гривны способствовало даже потому, что цены в розничной сети просели примерно на 1 грн на 1 л.

По мнению Косянчука, при сохранении нынешних условий цены на топливо будут несколько снижаться еще некоторое время.

По материалам УНН
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