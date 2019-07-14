Коломойский был готов отдать государству свою долю в "Укрнафте" - СМИ

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Украинский олигарх Игорь Коломойский обсуждал с украинскими властями возможность получения неработающих кредитов “Приватбанка” в обмен на передачу банку своей доли в “Укрнафте”.
Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что миноритарные акционеры “Укрнафты”, связанные с Коломойским, требуют от Украины в Стокгольмском арбитраже 5,4 миллиарда долларов в качестве компенсации за потери, которые они якобы понесли из-за снижения в 2015 году кворума для проведения собрания акционеров.
“В прошлом году Коломойский почти достиг соглашения с правительством, согласившись прекратить споры в Стокгольмском арбитраже и хотел передать свою 40-процентную долю в “Укрнафте” “Приватбанку” в обмен на неработающие кредиты банка, которые, по его словам, остаются ликвидными”, – говорится в статье.
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