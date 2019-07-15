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Новый шелковый путь не работает – Мининфраструктуры

Новый шелковый путь не работает – Мининфраструктуры

Власти Китая не развивают “Новый Шелковый путь” и используют транспортный коридор для давления на Россию в ценовых вопросах.

Об этом рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина” заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

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“Несмотря на постоянные переговоры с китайцами, пока что “Новый Шелковый путь” не работает. И пока что он для них остается геополитически запасным. Они используют его для переговоров с россиянами, для апелляции по снижению их тарифов и т.д.”, – сказал Довгань.

В то же время, по словам Довганя, несмотря на отсутствие грузов из Китая, указанный транспортный коридор все равно развивается, пусть и медленнее, чем ожидали.

«Каждый день из Черноморска идут два парома – это 150-200 вагонов. И это только паромы, а есть еще грузовые корабли. Другой вопрос в том, что эти грузы заканчивают свой путь в Казахстане и не идут в Китай», – сообщил замминистра инфраструктуры.

Он также отметил, что из-за низких объемов импорта из стран Средней Азии, поезда, следующие по этому транспортному коридору, нечем загрузить в обратную сторону. Поэтому перевозчикам приходится оплачивать перегонку порожних вагонов, что очень дорого и негативно влияет на рынки сбыта.

Справка Finance.ua:

  • В 2017 году «Укрзализныця» провела работу по развитию транспортного коридора «Новый Шелковый путь».
  • Сегодня в восточном направлении идут 66 поездов, тогда как раньше могло стоять до 600 каждый день.
По материалам Зеркало Недели
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